General Motors relève ses prévisions 2023 après un nouveau bond trimestriel

Le chiffre d'affaires a progressé de 25,1% sur un an à 44,75 milliards de dollars et son résultat net a bondi de 51,7% à 2,57 milliards. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice (BNPA) ressort à 1,91 dollar. C'est mieux que le consensus des analystes. "Je suis ravie de partager avec vous le fait que les résultats opérationnels de General Motors continuent de faire preuve d'une forte croissance", a relevé Mary Barra, patronne du groupe dans une lettre adressée aux actionnaires. Comme au premier trimestre, les prévisions pour 2023 ont été revues à la hausse en particulier le BNPA qui est désormais attendu entre 7,15 et 8,15 dollars, contre une fourchette de 6,35 à 7,35 dollars auparavant. Il table sur un résultat net annuel compris entre 9,3 et 10,7 milliards en 2023, contre une anticipation comprise entre 8,4 et 9,9 milliards auparavant. Il était de 9,9 milliards en 2022. GM a précisé que ses résultats du deuxième trimestre avaient été grevés par une charge de 792 millions de dollars après la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec LG Electronics et LG Energy Solution liée à un rappel de 142.000 véhicules électriques Chevrolet en 2021 pour cause de batteries défectueuses. Concernant les véhicules électriques, le groupe a affirmé avoir atteint son objectif d'en fabriquer 50.000 en Amérique du Nord au premier semestre et a confirmé sa cible de 100.000 cette année. Il veut atteindre une capacité de production d'un million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord en 2025. (Belga)