Jacky Mathijssen n'est plus l'entraîneur des Diablotins

"Après avoir procédé à une évaluation interne, l'URBSFA a décidé de mettre un terme à la collaboration avec le coach des espoirs Jacky Mathijssen. L'URBSFA tient à remercier Jacky Mathijssen pour son investissement ces dernières années et sa contribution dans la transition de jeunes talents vers l'équipe A. L'Union belge de Football lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière et s'abstiendra de tout autre commentaire", a indiqué l'URBSFA dans son communiqué, ajoutant qu'elle se met "maintenant à la recherche d'un remplaçant". Mathijssen, 60 ans, avait pris la tête de l'équipe nationale espoirs en mars 2020, quittant son poste d'entraîneur des U19 pour succéder à Johan Walem. Durant son mandat, il est parvenu à qualifier les Diablotins pour le dernier Euro espoirs disputé en juin dernier en Géorgie et en Roumanie. Versés dans le groupe A avec la Géorgie, les Pays-Bas et le Portugal, les U21 n'avaient pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale après deux partages contre les Pays-Bas (0-0) et la Géorgie (2-2) et une défaite contre le Portugal lors de la dernière journée (2-1). (Belga)