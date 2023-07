Jupiler Pro League - OHL recrute l'arrière gauche français Florian Miguel

Miguel a porté le maillot du SD Huesca en deuxième division espagnole jusqu'à la fin de la saison dernière, où il était en fin de contrat. Sous les couleurs de Huesca, il a disputé 79 matchs en Liga 2. À Nîmes, de 2018 à 2021, Miguel a joué 58 matchs en Ligue 1 et il a fait 112 apparitions en Ligue 2 pour Tours entre 2015 et 2018. "Florian apporte beaucoup d'expérience et de personnalité au groupe. Il a de grosses qualités défensives et un bon jeu de passes", a déclaré Marc Brys, l'entraîneur d'OHL. (Belga)