Jupiler Pro League - Xavier Mercier revient en Belgique et signe au RWDM

Je suis très heureux de revenir en Belgique, dans un club historique", a déclaré Mercier sur le site du club. "J'ai hâte d'être sur le terrain et de remporter beaucoup de matchs". Mercier n'est pas inconnu dans le championnat de Belgique puisqu'il compte déjà 145 matchs en Jupiler Pro League, sous les maillots successifs de Courtrai (2016-17), du Cercle Bruges (2017-19) et de OH Louvain (2019-22). Il a inscrit 24 buts et délivré 43 passes décisives. Lors de la saison 2020-21, il a remporté le Pro Assist Award, le prix récompensant le joueur ayant délivré le plus de passes décisives. Il a aussi évolué en Challenger Pro League (55 matchs, 13 buts, 17 assists). Après avoir quitté Louvain, il a joué la saison passée à Ferencváros en Hongrie. Il y a joué 16 matchs de championnat (1 but, 3 assists) et deux en Coupe (1 passe décisive). Le RWDM a fait beaucoup parler de lui depuis vingt-quatre heures puisqu'il a limogé son entraîneur Vincent Euvrard et l'ensemble du staff technique lundi soir et a annoncé l'arrivée du Brésilien Claudio Caçapa pour le remplacer en compagnie de ses adjoints Anderson Luiz dos Santos Valiñas (T2) et Igor de Camargo (T3). (Belga)