Kelvin Kiptum face à Bashir Abdi au marathon de Chicago le 8 octobre

Kiptum, 23 ans seulement, avait effectué des débuts très remarqués sur les 42,195 km à Valence en décembre 2022, signant d'emblée le 5e chrono de l'histoire en 2h01:53. Quatre mois plus tard, il est devenu le 2e performeur mondial de tous les temps en 2h01:25 menaçant les 2h01:09 de son compatriote Eliud Kipchoge établis le 25 septembre 2022 à Berlin. Kipchoge (38 ans) a annoncé qu'il disputerait cette année encore le marathon de Berlin le 24 septembre. A Chicago, Kiptum affrontera notamment le tenant du titre, son compatriote Benson Kipruto vainqueur à Windy City en 2h04:24 , et notre compatriote Bashir Abdi, médaillé de bronze olympique en 2021 à Tokyo et aux Mondiaux de Eugene en 2022. Le recordman d'Europe du marathon (2h03:36 à Rotterdam le 24 octobre 2021) fera l'impasse cette année sur les Mondiaux de Budapest le mois prochain. Sur l'épreuve féminine, dont le plateau de stars avait déjà été annoncé, la tenante du titre kényane Ruth Chepngetich courra contre la Néerlandaise Sifan Hassan, qui espère d'abord briller sur la piste aux Championnats du monde de Budapest (19-27 août). (Belga)