La cause du décès de l'acteur britannique Julian Sands ne peut être déterminée

Il n'a en effet pas été possible de déterminer exactement les causes de la mort de l'acteur de 65 ans en raison de l'état dans lequel se trouvait son corps. Selon le porte-parole du shérif, cette situation est "courante dans ce genre de cas". Julian Sands a été porté disparu en janvier de cette année. Le 24 juin, son corps a été retrouvé par des randonneurs près de l'endroit où l'acteur avait été vu pour la dernière fois. Le Britannique était surtout connu pour le film "Une chambre avec vue" et pour son rôle la série télévisée "24 heures chrono". (Belga)