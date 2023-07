L'agriculture belge grisonnante, masculine et tournée vers l'élevage

Nos agriculteurs grisonnent et les jeunes semblent se détourner d'un métier exigeant, chronophage et souvent trop peu rémunérateur. Les chiffres de Statbel ne mentent pas: 22,5% des près de 36.000 exploitations agricoles que comptait la Belgique en 2022 avaient à leur tête un chef d'exploitation âgé de plus de 65 ans et 32,3% d'entre elles étaient dirigées par un chef d'exploitation âgé entre 55 et 64 ans. En d'autres termes, plus d'un chef d'exploitation sur deux en Belgique (près de 55%) est âgé de 55 ans ou plus! À l'inverse, à peine un peu de 6% des chefs d'exploitation agricole étaient âgés de moins de 35 ans. On ne peut pas dire que la relève se bouscule au portillon des fermes belges... Autre constat: les exploitations belges se démarquent par le profil de leur main-d'œuvre. Alors qu'en Europe 68,4% des chefs d'exploitation sont des hommes, en Belgique ce taux monte à 85,2%. La Belgique se distingue encore en Europe par sa proportion d'exploitations spécialisées dans l'élevage (44,1%). Notre pays n'est devancé sur ce point dans l'Union européenne que par les Pays-Bas (53,1%), l'Autriche (55%), le Grand-Duché de Luxembourg (62,8%) et l'Irlande (88,4%). "Cependant, l'importance de ce type d'exploitation tend à diminuer plus rapidement que dans l'ensemble de l'Union européenne (2020 vs 2010)", nuance encore Statbel. (Belga)