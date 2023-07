Les Belges à l'étranger - Christian Kabasele quitte Watford pour l'Udinese

Le défenseur central a porté les couleurs des Hornets pendant sept saisons, dont cinq en Premier League et deux en Championship. La saison dernière, Watford a terminé 11e du championnat de deuxième division anglaise. Le Diable Rouge (deux sélections) a disputé 166 matchs pour Watford, au cours desquels il a inscrit sept buts. En 2019, il a aidé l'équipe à se qualifier pour la finale de la FA Cup avant de lourdement s'incliner contre Manchester City (6-0). "Le temps est venu de clore ce chapitre de ma vie. Après sept belles années ici pour ma famille et pour moi-même, il est temps de dire au revoir", a déclaré Kabasele sur le site internet de Watford. Kabasele a précédemment joué à Eupen (deux fois), Malines, Ludogorets Razgrad, et Genk. L'Udinese a terminé 12e de Serie A la saison dernière. (Belga)