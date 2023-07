Un loup retrouvé mort en Flandre: "S'il s'agit d'August, la louve Noëlla devra élever au moins sept jeunes toute seule"

Ce dernier a été appelé pour enlever le cadavre de l'animal. Une équipe de l'Institut de recherche sur la nature et la forêt (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO) le récupérera mardi pour procéder à un examen plus approfondi. "Étant donné que, selon les derniers rapports, il n'y a plus de jeunes de l'année dernière, il s'agit probablement d'August, le père des louveteaux nés dans le Limbourg", a expliqué le Centre d'aide à la nature mardi. "S'il s'agit effectivement d'August, ce sera une tâche difficile pour la louve Noëlla d'élever au moins sept jeunes."