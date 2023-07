Mondiaux de natation - Pas de finale pour Valentine Dumont sur 200m libre, 13e des demi-finales

L'ondine namuroise, 23 ans, était au couloir 8 après avoir signé le 16e et dernier temps des qualifiées le matin en 1:58.23 pour ces demi-finales. Elle aura nagé plus vite, mais sans pouvoir accéder à la finale réservée au top 8. Le meilleur chrono a été réussi par l'Australienne Ariarne Titmus en 1:54.64 pour la finale de mercredi. L'an dernier, Valentine Dumont avait terminé 17e des séries du 200m libre aux Mondiaux de Budapest en 1:58.86, manquant les demi-finales pour 2/100e de secondes. Valentine Dumont, qui a déjà réalisé le temps qualificatif pour les JO de Paris dans cette épreuve en réalisant un nouveau record de Belgique (1:57.18 le 23 juin à Rome), avait terminé 15e des séries du 400 m libre dimanche, où seules les huit meilleures entraient en finale. Valentine Dumont doit encore prendre part aux relais 4x200 m libre, jeudi, et 4x100 m 4 nages, dimanche. (Belga)