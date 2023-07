NBA - Bronny James, le fils de LeBron, a été victime d'un arrêt cardiaque à l'entraînement

"Hier, lors d'un entraînement, Bronny James a été victime d'un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu traiter Bronny et l'emmener à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n'est plus en soins intensifs", a confié un porte-parole au site spécialisé dans l'actualité des peoples TMZ Sports qui révèle l'information. Bronny James (1m91), 18 ans, est considéré comme un réel espoir du basket et pouvait envisager rejoindre à terme la NBA. LeBron James, 38 ans, a fait savoir qu'un de ses rêves était de jouer en NBA en compagnie de son fils avant de mettre un terme à sa brillante carrière. (Belga)