Procès des attentats à Bruxelles - Ali El Haddad Asufi a bien participé aux attentats de Bruxelles, tranche le jury

Le jury de la cour d'assises a donc reconnu le Belgo-Marocain coupable d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Pour les 12 jurés, l'homme a également participé aux activités d'un groupe terroriste. Cette décision est conforme aux réquisitions du parquet fédéral, qui avait demandé qu'Ali El Haddad Asufi soit reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre. Pour les procureurs, l'accusé de 38 ans servait de chauffeur à son ami, le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, qu'il savait radicalisé. Le ministère public le plaçait aussi dans l'appartement de la rue Max Roos la veille des attentats, pour y récupérer la clé USB contenant les audios - dont des testaments - enregistrés par Ibrahim El Bakraoui. Ali El Haddad Asufi aurait donc aussi vu les explosifs en préparation dans la planque. La défense avait, elle, pointé les nombreuses "zones grises" concernant son client qui, selon elle, parsèment le dossier et qui devaient lui être favorables au nom du doute raisonnable. Elle avait également soutenu qu'Ali El Haddad Asufi ne montrait aucun signe de radicalisation et qu'il avait été tenu à l'écart de la confection des bombes. Enfin, ses deux avocats avaient contredit bon nombre d'éléments pointés par le parquet, donnant d'autres explications pour justifier ceux-ci. Ils avaient plaidé l'acquittement total. Dans son dernier mot adressé au jury, le 6 juillet dernier, Ali El Haddad Asufi avait répété ne pas adhérer aux "atrocités" des attentats. "Cela fait sept ans que je clame mon innocence", avait-il lancé, tout en estimant avoir "assez payé (sa) fréquentation d'Ibrahim El Bakraoui". (Belga)