Procès des attentats à Bruxelles - Osama Krayem également reconnu coupable sur toute la ligne

La défense de l'accusé, qui s'est distingué par son mutisme et ses absences très régulières lors de ce procès, ne contestait pas sa culpabilité. Osama Krayem "se sait tellement coupable qu'il en a perdu les mots", avait expliqué son avocate, Me Jane Peissel, pour justifier cette attitude. Le parquet fédéral, de son côté, avait requis la culpabilité d'Osama Krayem en tant que co-auteur des attentats, et donc d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Il avait aussi estimé établie la participation aux activités d'un groupe terroriste. Dans son réquisitoire, la procureure Paule Somers avait notamment insisté sur l'implication directe de l'accusé, aujourd'hui âgé de 30 ans, dans la préparation des attaques via l'achat de matériel destiné à confectionner les bombes et via la fabrication des charges explosives. (Belga)