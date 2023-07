Procès des attentats à Bruxelles - "Pour le moment, c'est le stress", a réagi Me Vincent Lurquin

Me Lurquin s'est dit par ailleurs plutôt rassuré que la délibération ait été relativement longue, près de 20 jours. "Je pense qu'on a des jurés qui confirment que ce sont des gens qui veulent connaître le dossier et décider en toute connaissance de cause. C'est quelque chose de positif pour arriver à la vérité judiciaire", a-t-il déclaré. "Ils ont pris le temps. Ça renforce plutôt la confiance en le verdict, mais on va voir dans quelques heures comment ça va se passer. Pour le moment, c'est le stress". Pour Me Adrien Masset, conseil de la partie civile, la délibération aurait pu se prolonger encore. "Je m'attendais même à ce qu'elle soit un peu plus longue, car 287 questions c'est énorme et la motivation c'est quelque chose d'important", a-t-il dit. Quant au déroulement du procès, le pénaliste se dit satisfait. "Il y a eu beaucoup d'appréhension au départ, il y a des oiseaux de mauvais augure, mais ils sont rentrés au bercail. Heureusement, le paquebot arrive à bon port. Il restera bien sûr le débat sur les peines, puisqu'il y en aura de toute façon". (Belga)