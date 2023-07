Procès des attentats à Bruxelles - Salah Abdeslam reconnu co-auteur des attentats du 22 mars

(Belga) Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a estimé mardi, à l'issue de sa longue délibération, que Salah Abdeslam était co-auteur des attentats du 22 mars 2016 et qu'il est donc, à ce titre, coupable d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Et ce malgré, comme ses avocats et lui l'avaient plaidé, qu'il se trouvait en prison le jour des attaques. Pour les jurés, le Français a par ailleurs bien participé aux activités d'une organisation terroriste, une prévention pour laquelle il était en aveux.