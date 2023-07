Procès des attentats à Bruxelles - Six des dix accusés reconnus coupables d'assassinats terroristes

Le jury a par ailleurs acquitté pour ces crimes Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi. Le dixième accusé, Ibrahim Farisi, n'était, lui, pas poursuivi pour cette prévention. Les attentats djihadistes qui ont frappé la capitale belge le matin du 22 mars 2016 ont fait une trentaine de morts et des centaines de blessés à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Dix hommes sont jugés pour ces crimes par la cour d'assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut. (Belga)