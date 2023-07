Procès des attentats à Bruxelles - Tous les accusés, sauf les frères Farisi, coupables d'appartenance à un groupe terroriste

Les frères Smail Farisi et Ibrahim Farisi sont, eux, acquittés de cette prévention. Ils ressortent donc blanchis de tous les chefs d'accusation auxquels ils devaient répondre. Les attentats djihadistes qui ont frappé la capitale belge le matin du 22 mars 2016 ont fait une trentaine de morts et des centaines de blessés à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. (Belga)