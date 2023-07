Procès des attentats à Bruxelles - Verlinden: "Nouvelle étape dans le parcours des victimes et des survivants"

La présidente de la cour d'assises Laurence Massart lit actuellement le verdict du procès des attentats de Bruxelles et de Zaventem. Six des dix accusés ont été reconnus coupables d'assassinat et de tentative d'assassinat à caractère terroriste. "Avec la décision du jury aujourd'hui, les victimes et leurs proches peuvent franchir une nouvelle étape dans le traitement des terribles souffrances qui leur ont été infligées", a réagi la ministre de l'intérieur Annelies Verlinden. "Mais il s'agit également d'un moment important pour nous tous: les attentats sont une cicatrice collective sur l'âme de notre pays. Ce processus très approfondi était notre façon d'y répondre". (Belga)