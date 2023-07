Rappel de cuisses de poulet Everyday pour présence de salmonelle

Le produit a été vendu par paquets de 2 kg dans les magasins Colruyt et Collect&Go entre le 29 mars et le 25 juillet 2023. Il porte le numéro d'article 13650 et les dates de durabilité minimale des 19, 21 et 30 septembre 2024. Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons. Les consommateurs peuvent obtenir plus d'information en téléphonant au service client de Colruyt au 0800/99.124. (Belga)