Tour de France Femmes - Julie Van de Velde, maillot à pois, frôle l'exploit: "un double sentiment"

"J'ai un double sentiment, parce je suis passée si proche de la victoire d'étape. Mais c'est aussi un rêve de porter le maillot à pois, cela reste une journée incroyable", a expliqué Julie Van de Velde au micro des organisateurs. "Puisque nous étions première et deuxième au classement de la montagne avec Yara (la Néerlandaise Kasteljin, ndlr), on pouvait chacune essayer, le plus important étant que le maillot puisse rester dans l'équipe. J'ai entendu que mes équipières se donnaient à fond pour essayer de ralentir la vitesse du peloton. Mon directeur sportif m'a dit que l'écart grandissait à nouveau à la fin, donc j'ai essayé de tout donner et de ne pas me retourner. Mais malheureusement, elles sont revenues dans les dernières centaines de mètres." (Belga)