Tour de France Femmes - Lorena Wiebes remporte la 3e étape au sprint, Kopecky reste en jaune

Partie à 54 kilomètres de l'arrivée, Julie Van de Velde, 30 ans, a failli damer le pion aux sprinteuses, étant rattrapée seulement à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Lotte Kopecky (SD Worx), 3e du sprint, conserve son maillot jaune de leader au classement général. Lorena Wiebes, 24 ans, s'adjuge la 68e victoire de sa carrière, la 9e de la saison. La Néerlandaise s'est montré la plus rapide du peloton devant sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma), 2e. La championne de Belgique a pris la 3e place. L'Allemande Kathrin Hammes (EF Education-TIBCO-SVB) avait ouvert les festivités dans la première difficulté du jour pour s'isoler en tête jusqu'à 82 kilomètres de l'arrivée, reprise par le peloton. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) a profité de la dernière difficulté, la Côte de Saint-Robert à 54 km de l'arrivée, pour empocher les points, prendre le maillot de la montagne, et effectuer plus de 50 kilomètres seule en tête. L'écart avec le peloton a dépassé les deux minutes 30, mais la Brugeoise a été reprise de toute justesse à 200 mètres de la ligne. Mercredi, la 4e étape conduira le peloton de Cahors à Rodez sur 177.1km avec trois difficultés dans le final. Cette Grande Boucle féminine compte huit étapes et s'achèvera dimanche à Pau à l'issue d'un contre-la-montre individuel de 22,6 km au lendemain de l'arrivée de la 7e étape au Tourmalet. (Belga)