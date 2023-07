Tour de Wallonie - Filippo Ganna gagne le contre-la-montre à Mons et reprend le maillot de leader au général

L'Italien s'est imposé en 38:01 pour devancer deux de ses coéquipiers chez Ineos, les Britanniques Joshua Tarling, 19 ans, 2e à 8 secondes, et Connor Swift, 3e à 30 secondes. Brent Van Moer (Lotto Dstny) s'est classé 4e à 36 secondes. Arnaud De Lie a terminé lui à 3:20. Vainqueur la veille, Timo Kielich, arrivé à 3:19, doit céder son maillot de leader à Filippo Ganna qui avait déjà porté la tunique orange après sa victoire dans la première étape à Hamoir. L'Italien, 27 ans, détenteur du record de l'Heure, s'offre sa 26e victoire en carrière, la 4e de sa saison et la 23e dans une épreuve contre le chrono et prépare la défense de son titre mondial dans sa spécialité le mois prochain à Glasgow. Un autre coureur italien, Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) n'a pas pris le départ. Mercredi, cette 44e édition du Tour de Wallonie s'achève à Aubel au terme d'un tronçon de 215 kilomètres, le plus long de la semaine, au départ de Banneux. L'Australien Robert Stannard s'était imposé l'an dernier. La dernière victoire belge remonte à 2019 avec Loïc Vliegen (Belga)