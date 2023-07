Un enfant de cinq ans décède après une chute du cinquième étage à Mont-sur-Marchienne

L'enfant de cinq ans, qui vivait avec sa maman et deux autres enfants dans un des trois immeubles du quartier, a chuté du cinquième étage. Un dossier a été mis à l'instruction et la police judiciaire locale de Charleroi (PJL) est en charge de l'enquête. "Il faudra auditionner la maman et les deux autres enfants. L'un est plus petit que la victime et l'autre enfant est âgé de six ans", a confirmé le parquet de Charleroi en après-midi. Aucune privation de liberté n'a eu lieu et les circonstances de la chute de l'enfant sont inconnues. Une descente du parquet de Charleroi sur les lieux est prévue. Le 16 août 2017, dans le même quartier, un jeune garçon de quatre ans a également perdu la vie à la suite d'une chute de la fenêtre de sa chambre située au sixième étage de son immeuble. (Belga)