USA: la confiance des consommateurs bondit en juillet à son plus haut niveau depuis 2 ans

L'indice mesurant cette confiance, publié mardi par le Conference Board, s'est établi à 117 points, contre 110,1 en juin, et alors que les analystes tablaient sur 112 points seulement, selon le consensus de Briefing.com. "Malgré la hausse des taux d'intérêt, les consommateurs sont plus optimistes, ce qui reflète probablement une inflation plus faible et un marché du travail solide", a commenté la cheffe économiste du Conference Board, Dana Peterson, citée dans le communiqué. "La confiance des consommateurs a augmenté en juillet 2023 pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021, reflétant des hausses à la fois des conditions actuelles et des attentes", a-t-elle précisé. Dans le détail, l'indice mesurant la perception que les consommateurs américains ont de la situation actuelle progresse de 4,7 points, pour s'établir à 160 points. Celui mesurant leurs anticipations pour les mois à venir progresse de 8,3 points, à 88,3 points. Il est désormais bien supérieur à la barre des 80 points, "le niveau qui signale historiquement une récession au cours de la prochaine année", précise le Conference Board qui, cependant, contrairement aux consommateurs, table toujours sur une récession "probablement avant la fin de l'année". L'inflation est tombée en juin à 3,00% sur un an, son plus bas niveau depuis mars 2021, selon l'indice CPI. (Belga)