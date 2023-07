Vague de chaleur en Arizona, où tomber sur le sol peut causer de graves brûlures

Un médecin a déclaré à la chaîne américaine CNN que certaines de ces brûlures étaient potentiellement mortelles. "Les températures de surface externes peuvent atteindre 82 degrés Celsius, et des brûlures cutanées profondes peuvent survenir après un bref contact", selon le Dr Kevin Foster, du Centre des brûlés de l'Arizona de Valleywise Health. "L'exposition se produit souvent chez des patients présentant des déficiences qui les empêchent de se soustraire rapidement à un tel contact, ce qui entraîne des blessures graves. "Les brûlures couvraient de 5 % à 23 % du corps des individus", a constaté le centre médicak. "Même si la plupart des patients n'avaient pas de larges brûlures importantes, beaucoup d'entre eux étaient grièvement touchés." Dimanche, Phoenix avait connu 24 jours consécutifs de températures maximales supérieures à 43 degrés Celsius, selon le National Weather Service. Les bébés, les personnes âgées et les animaux domestiques sont les plus vulnérables à une telle chaleur. (Belga)