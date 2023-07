VISITWallonia se défend d'ignorer les pêcheurs

Il réagit ainsi mardi aux critiques émises par la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones dans son magazine Le Pêcheur Belge, qui reproche à une brochure éditée par VISITWallonia de ne pas mentionner la pêche à la ligne dans les multiples activités de loisir liées aux rivières et plans d'eau wallons. La brochure papier en question, distribuée en édition limitée par souci écologique, cible une clientèle largement familiale et des activités pouvant être pratiquées par un maximum de personnes. Des pratiques comme la pêche ou l'équitation par exemple font l'objet de promotions plus ciblées, souligne M. Coenegrachts. En revanche, le site numérique de VISITWallonia évoque largement et en 6 langues tous les aspects de la pêche en Wallonie, qu'ils concernent les sites de pratique, les parcours, les réglementations, ou les hébergements spécialisés. Il affiche également les liens renvoyant par exemple à la Maison wallonne de la pêche ou à la Direction de la chasse et de la pêche de l'administration wallonne, précise le responsable de l'asbl. En outre, les informations publiées par le site peuvent être rapidement actualisées, en cas de modification de réglementation par exemple, ce qui n'est pas le cas d'une publication papier, ajoute M.Coenegrachts. Celui-ci souligne encore que VISITWallonia publie des encarts promotionnels concernant des activités comme la pêche dans des magazines spécialisés, tant en Belgique qu'à l'étranger. VISITWallonia est une asbl relevant d'un partenariat public-privé, chargée d'assurer la promotion du tourisme en Wallonie. (Belga)