Airbus: bénéfice net en baisse de 20%, environnement opérationnel toujours "complexe"

Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique, qui a réussi à livrer 316 avions commerciaux entre janvier et juin contre 297 lors de la même période de l'année dernière, a en revanche progressé de 11% à 27,7 milliards d'euros. "Le chiffre d'affaires généré par les activités avions commerciaux d'Airbus a progressé de 16% sous l'effet de l'augmentation des livraisons", a souligné la société dans un communiqué. La division Airbus Helicopters a quant à elle vu son chiffre d'affaires progresser de 16% à la faveur d'une augmentation des livraisons à 145 unités, 30 de plus qu'au premier semestre 2022. En revanche, le chiffre d'affaires d'Airbus Defence and Space a subi une baisse de 8%, a détaillé Airbus, une contre-performance "essentiellement due aux retards" dans des programmes spatiaux et à un étalement des livraisons d'appareils militaires. L'entreprise s'est félicitée d'avoir engrangé 1.044 commandes nettes d'avions commerciaux au premier semestre, dont plus de 800 au salon du Bourget en juin. Cela permet déjà à Airbus de s'approcher des totaux annuels de 2022 (1.047) et de 2019 (1.048), le record datant de 2014 (1.590). L'avionneur a confirmé mercredi tous ses objectifs annuels, dont la livraison de 720 appareils. Il a aussi confirmé son intention de livrer à l'horizon 2026 75 exemplaires mensuels de ses monocouloirs vedettes, les A320 et A321, ce qui est "en bonne voie". Du côté des gros porteurs, Airbus "vise toujours une cadence de quatre avions par mois pour l'A330 en 2024 et de 9 pour l'A350 fin 2025". Au 30 juin, le carnet de commandes de l'avionneur s'élevait à 7.967 appareils, dont 6.740 de la famille A320. (Belga)