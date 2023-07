Automobile électrique: Volkswagen acquiert 5% du constructeur chinois XPeng

"Volkswagen investit 700 millions de dollars dans Xpeng via une augmentation de capital pour détenir 5% des parts, à un prix de 15 dollars (13,55 euros)" par action, a indiqué le constructeur dans un communiqué. Les deux entreprises ont signé un accord global de partage de technologie, qui aboutira au développement de "deux modèles Volkswagen électriques pour le milieu de gamme en Chine", qui devraient être disponibles "dès 2026", a ajouté Volkswagen. Le constructeur allemand a annoncé dans la foulée que sa marque Audi développera elle aussi des modèles électriques "premium", avec le chinois SAIC, un poids lourd du secteur avec lequel le groupe a déjà créé une coentreprise. XPeng s'affiche en Chine comme l'un des plus sérieux concurrents de Tesla. Fondée en 2014 à Canton (sud de la Chine) et cotée aux Etats-Unis, elle emploie plus de 10.000 personnes à travers le monde. Volkswagen est lancé dans une transition tous azimuts vers la mobilité électrique, mais peine à s'imposer sur ce segment en Chine. Ce pays représente actuellement 40% des ventes de Volkswagen, très majoritairement des motorisations traditionnelles, lui ayant assuré l'an dernier 16% de parts de marché. Sur l'électrique, le groupe n'a obtenu que 3,1% du marché de l'électrique en Chine l'an dernier, loin derrière les marques chinoises BYD (18%), SAIC (dont Wuling) avec 11,9% et l'américain Tesla avec (8,7%). Le nouveau patron du groupe, Oliver Blume a reconnu fin juin les défis posés par la "rapidité et l'évolution spectaculaires de la technologie et des innovations" en Chine, où "un grand nombre de nouveaux concurrents" ont fait leur apparition. (Belga)