Belgian Cats - Emma Meesseman jouera encore cette saison au Fenerbahçe Istanbul

Meesseman a été élue MVP des trois compétitions qu'elle a remportées la saison écoulée, à savoir le championnat de Turquie, l'euroligue et l'Eurobasket. L'intérieure yproise de 30 ans, avait rejoint la saison dernière le "Fener" après avoir dû quitter le club russe d'UMMC Ekaterinbourg à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et la suspension des équipes russes de toutes compétitions européennes. Outre son titre de championne d'Europe avec la Belgique, Emma Meesseman compte au niveau des clubs cinq succès en Euroligue (2016, 2018, 2019, 2021, 2023), six titres de championne de Russie (2016-2021), un titre WNBA (2019) et un titre de championne de Turquie (2023). (Belga)