Challenger de Zoug - Zizou Bergs et Joris De Loore éliminés au premier tour du double

(Belga) Zizou Bergs (ATP 289 en double) et Joris De Loore (ATP 202) ont été éliminés au 1er tour du double du tournoi de tennis Challenger 125 de Zoug, joué sur terre battue et doté de 145.000 euros, mercredi en Suisse. La paire belgo-belge s'est inclinée en fin de journée contre le duo composé du Suédois Filip Bergevi (ATP 212) et du Néerlandais Mick Veldheer (ATP 217), 6-3, 7-6 (7/1). La partie a duré 1h24.