Championnats de Belgique d'athlétisme - Nafi Thiam au lancer du javelot et sur le 100m haies

Parmi les têtes d'affiche se retrouveront également Delphine Nkansa (100m et 200m), Cynthia Bolingo et Imke Vervaet (200m), Camille Laus (800m), Anne Zagré (100m haies), Hanne Claes (400m haies), Jolien Boumkwo (poids) et Noor Vidts (poids et 100m haies). Chez les messieurs concourront notamment Julien Watrin (200m), Alexander Doom (400m), Eliott Vrestan (800m), Thomas Carmoy (hauteur), Philip Milanov (disque), Timothy Herman (javelot) et Ben Broeders (perche). Les athlètes avec une déficience physique ou visuelle concourront également aux championnats de Belgique, ce week-end, dans leur catégorie. Peter Genyn et Roger Habsch en classe T51, qui ont tous les deux remporté un titre aux championnats du monde de para-athlétisme de Paris, seront attendus. D'après l'organisation "environ 25 athlètes handisport participent à ce championnat belge intégré", qui suit les championnats de Belgique handisport pour les personnes en déficience intellectuelle. Celui-ci s'est déroulé le 3 juin à Oordegem. La compétition se déroulera au stade Julien Saelens, à Bruges. (Belga)