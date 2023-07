Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel, dernier vainqueur, emmène la sélection de Soudal - Quick Step

Evenepoel sera accompagné de Pieter Serry, Mauri Vansevenant, des Français Julian Alaphilippe et Rémi Cavagna, de l'Italien Andrea Bagioli et du Britannique James Knox dans la classique espagnole du WorldTour, qu'il a remportée en 2019 pour sa première course du plus haut niveau. Pour Evenepoel, 23 ans, le Pays basque espagnol sera sa première course depuis qu'il est devenu champion de Belgique à Izegem il y a exactement un mois. Après les 230 km autour de Saint-Sébastien, il se concentrera pleinement sur les championnats du monde de Glasgow, puis sur la Vuelta, deux épreuves où il va aussi tenter de confirmer ses victoires en 2022. "Saint-Sébastien est une course que j'adore", a déclaré Evenepoel dans un communiqué de presse mercredi. "J'y ai remporté ma première victoire en WorldTour en 2019 et j'ai gagné à nouveau trois ans plus tard. Je garde donc d'excellents souvenirs du Pays basque. Il y a aussi l'atmosphère électrique que les supporters basques créent dans les montées, où ils vous donnent un coup de pouce supplémentaire en vous encourageant sans cesse et en criant votre nom, ce qui fait de cette course l'une des meilleures qui soient, et j'ai hâte d'y retourner ce week-end." (Belga)