Elections 2024 - La Belgique pourrait obtenir un 22è siège au Parlement européen

Le traité européen stipule que le Parlement européen peut compter un maximum de 750 élus et un président. Actuellement, 705 sièges sont occupés à la suite du Brexit, dont 21 pour la Belgique. Mais le Parlement européen souhaite porter ce nombre à 716 après les élections de juin 2024 pour tenir compte de l'évolution démographique dans les États-membres. La composition de l'assemblée est évaluée avant chaque élection. Dans la proposition du Parlement, la Belgique conserverait 21 sièges, mais les États-membres ont également eu leur mot à dire. La Belgique a annoncé qu'elle revendiquerait un ou deux sièges supplémentaires si les Vingt-sept devaient suivre la proposition, adoptée à la mi-juin par les eurodéputés, d'attribuer à neuf pays ces onze sièges de plus. Les ambassadeurs auprès de l'UE des États membres se sont mis d'accord mercredi sur la composition du Parlement après 2024. Selon l'agence de presse néerlandaise ANP, la Belgique, comme la Pologne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Slovaquie, l'Irlande, la Slovénie et la Lettonie, pourrait obtenir un député supplémentaire. Les Pays-Bas en auraient alors deux de plus, tout comme l'Espagne et la France. Le Parlement européen passerait ainsi à 720 sièges. Selon des diplomates européens, le Parlement devrait accepter ces ajustements à sa proposition. Car le temps commence à presser. Les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin prochains et de nombreux États membres entameront bientôt les préparatifs. (Belga)