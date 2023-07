Euro U22 de beachvolley - Une victoire et une défaite pour Piret et Bex, bon départ pour Laenen et Goset

Avec 3 points, elles prennent provisoirement la 2e place du classement, derrière les Slovènes (4 points) et a égalité de points avec les Kosovares Yllka Jashari et Melirona Avdullahu (N.32) qu'elles affronteront jeudi dans leur dernière rencontre de poule. Dans le tournoi masculin, Louis Laenen et Thibault Goset (N.15) ont gagné dans la matinée leur premier match de la poule B aux dépens des Suisses Thibaud Colomb et Lino Steinmann (N.18), 2 sets à 0 (21-16, 22-20). Ils devront également affronter jeudi la Suède de Jacob Hölting Nilsson et Hampus Ekstrand (N.2) et les Roumains Vasile Breban et Denios Boldis (N.31). Le premier de chaque poule est qualifié pour les 1/8e de finale. Les 2e et 3e sont quant à eux reversés en 1/16e, tandis que le dernier est éliminé de la compétition. (Belga)