Intempéries - Les pluies de mousson et les inondations font plus de 150 victimes au Pakistan

Selon les données compilées par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (National Disaster Management Authority, NDMA), la barre des 150 morts, dont 66 dans la province du Pendjab, a désormais été franchie mercredi. Plus de 230 personnes ont été blessées lors d'incidents causés par les pluies ou les inondations, tandis que plus de 450 maisons ont été endommagées. L'accident le plus meurtrier s'est produit dans la capitale, Islamabad, où 13 ouvriers ont été tués lorsque le mur d'un passage souterrain en construction s'est effondré sur leur campement. Des pluies diluviennes sans précédent ont en outre perturbé la vie dans la ville de Lahore, à l'est du pays, en inondant la zone urbaine. Le département météorologique a émis lundi de nouveaux avertissements concernant des crues soudaines au Baloutchistan, des torrents dans la ville de Dera Ghazi Khan dans la province du Pendjab et des inondations urbaines dans la province du Sindh. Le Pakistan tente de se remettre des inondations dévastatrices qui ont submergé près d'un tiers du pays en 2022, affectant plus de 33 millions de personnes. Le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions mondiales de carbone, mais figure parmi les dix pays les plus vulnérables au changement climatique. (Belga)