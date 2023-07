Jupiler Pro League - Anderlecht se renforce avec l'Argentin Luis Vazquez, en provenance de Boca Juniors

Vazquez, un attaquant de pointe d'1m90, a terminé sa formation à Boca Juniors et a fait ses débuts professionnels en 2020. Il a disputé depuis 98 matches pour 16 buts et 7 assists avec le club de Buenos Aires. Jesper Fredberg, le directeur sportif du RSCA, a expliqué que le club travaillait sur le transfert depuis longtemps. "Nous sommes donc très heureux d'accueillir Luis au club et de l'engager sur le long terme. De cette façon, nous pourrons lui donner le temps de s'intégrer, tant sur le terrain qu'en dehors. Avec ses qualités et son talent de buteur, il nous apportera assurément des options supplémentaires dans notre secteur offensif." Vazquez fait le grand saut vers le football européen. "Je suis honoré que ça soit possible dans un grand club tel que le RSC Anderlecht, avec sa riche histoire de joueurs argentins couronnés de succès. Je suis un joueur qui aime courir et mettre la pression, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu et qui donne toujours tout sur le terrain, mais qui a aussi un œil pour ses coéquipiers." Luis Vazquez est la quatrième recrue enregistrée par les Mauves, après les arrivées du Français Maxime Dupé dans les buts, du latéral Louis Patris et de l'attaquant danois Kasper Dolberg. S'ajoute également le Néerlandais Justin Lonwijk, prêté par le Dynamo Kiev. Anderlecht débutera sa saison vendredi avec un derby contre l'Union-Saint-Gilloise, au stade Joseph Marien. (Belga)