Jupiler Pro League - Hein Vanhaezebrouck a un "sentiment positif" après le rachat du club par Sam Baro

"Sam est un jeune entrepreneur qui a déjà réalisé beaucoup de choses", a déclaré HVH lors de la conférence de presse au stade de Gand. "Il a une volonté saine de lancer ce projet. Pour moi, en tant qu'entraîneur, il était important que la reprise se fasse. Si cela avait pris environ deux ans de plus, nous aurions eu de gros problèmes". Vanhaezebrouck a ainsi rappelé ce qu'il a déjà déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois : si Gand veut rester dans le peloton de tête belge, il faut investir. "J'espère qu'il y aura des progrès afin de poursuivre notre croissance sur le plan sportif. J'ai actuellement un sentiment positif à ce sujet, l'avenir nous dira si j'ai eu raison." À la question de savoir si La Gantoise va encore agir sur le marché des transferts, Vanhaezebrouck n'a pas tourné autour du pot. "Moins neuf et plus quatre, cela fait moins cinq", a-t-il déclaré au sujet des transferts sortants et entrants du club gantois. "C'est la situation actuelle, nous avons donc encore beaucoup de travail à faire. Mais je ne m'attends pas à ce que nous fassions soudainement des choses stupides et commencions à payer des sommes énormes". (Belga)