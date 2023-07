Jupiler Pro League - L'élite se retrouve à seize équipes après trois campagnes à dix-huit

À l'issue des 30 journées de la phase classique, les play-offs (PO) se joueront à nouveau à six (10 journées), et non plus quatre (6 journées), tant pour le titre (Champions'), que pour le dernier ticket européen (Europe). Les points continueront à être divisés par deux pour entamer ces tours finaux. Les trois premiers des Champions' play-offs auront droit à un ticket européen, tandis que le quatrième affrontera à domicile le vainqueur des Europe PO en un seul match pour la dernière place continentale. Les quatre derniers de la phase régulière joueront eux des play-downs (6 journées) et là les points ne seront pas divisés. Les deux derniers seront renvoyés à l'étage inférieur. Le vainqueur est sauvé tandis que le 2e classé devra assurer son maintien dans un barrage (aller-retour) face au vainqueur des Promotion play-offs de la Challenger Pro League. Celle-ci se jouera aussi à seize cette saison, contre douze l'an dernier. Les deux premiers évolueront en Jupiler Pro League en 2024-2025, le vainqueur des Promotion play-offs (joués entre les équipes classées de la 3e à la 6e place, n'étant pas une des quatre formations U23) ayant la possibilité de monter à l'occasion d'un barrage aller-retour face au 2e des play-downs de la JPL. Les deux derniers classés de la Challenger Pro League descendent dans le football amateur. (Belga)