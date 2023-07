Jupiler Pro League - Union-Anderlecht lance le championnat qui retrouve son ancien format

Depuis deux saisons, les Saint-Gillois sont devenus les rois de la capitale et gagné les six deniers duels. Karel Geraerts, a cédé sa place à Alexander Blessin. Boniface, Teuma, Van Der Heyden, Kandouss, Adingra, Vertessen sont partis. Kabangu, Rasmussen, Mac Allister, Teklab vont devoir s'employer pour faire aussi bien. Anderlecht sort d'une saison catastrophique (11e) qui a pris fin dès le 23 avril. Au Lotto Park on compte sur Kasper Dolberg en attaque. Dans le but, Maxime Dupé va devoir faire oublier Bart Verbruggen parti à Brighton. Samedi soir (20h45), le promu, le RWDM, accueille le vice-champion Genk, qui mise sur la continuité, dans un climat particulier. A quatre jours de la rencontre, l'entraîneur Claudio Caçapa a remplacé Vincent Euvrard. Auparavant, Eupen recevra Westerlo (16h00) et le Sporting de Charleroi de Felice Mazzu accueillera OHL (18h15). Dimanche, l'Antwerp inaugure son titre à 13h30 contre le Cercle Bruges. Le Great Old a bien entamé la saison en s'offrant la Supercoupe dimanche dernier. A 16 heures, La Gantoise accueille Courtrai tandis qu'à 18h30, le Club Bruges, désormais coaché par Ronny Deila, a vu arriver Thiago, Vetlesen et Skoras. Sylla, Lans et Mata sont partis. A 19h15, le Standard, confié à Carl Hoefkens, se déplace à Saint-Trond. Pour l'heure, aux départs de Zinckernagel, Dussenne et autre Cimirot ont répondu les arrivées de Kawabe, O'Neill et des jeunes Price et Mundle, et le retour de Zinho Vanheusden. (Belga)