La campagne "PlantHealth4Life de l'UE vise à sensibiliser sur la santé des plantes

L'Autorité européenne précise que les plantes sont "le pilier de la vie sur Terre", mais qu'en raison du changement climatique et des activités humaines comme le commerce et les déplacements, elles sont soumises à une forte pression et les organismes nuisibles peuvent provoquer des pertes économiques et environnementales conséquentes. "Les voyageurs au retour d'un des cinq aéroports belges sont invités à ne pas rapporter de plantes dans leurs valises", précise le communiqué. Les plantes peuvent abriter des parasites détruisant des millions d'arbres, directement ou par mesure de protection lorsqu'aucun traitement n'est disponible. En 2018, la bactérie Xylella fastidiosa a été découverte en Belgique sur des oliviers en provenance d'Espagne présentant des symptômes suspects, les plantes contaminées ont été rapidement détruites et les autres plantes sensibles ont été éliminées dans un rayon de 50 mètres. La production de pommes de terre avait également été menacée par une autre bactérie, Ralstonia solanacearum, toujours présente dans les cours d'eau d'Anvers et du Limbourg. Les voyageurs sont donc invités à ne pas ramener des graines de plantes exotiques qu'ils auraient découvertes en dehors de l'Union européenne ou encore de vérifier, lors d'un achat de plantes en ligne en dehors de l'UE, qu'elles soient accompagnées d'un certificat phytosanitaire. "La santé des plantes est fondamentale pour notre bien-être et l'environnement. En impliquant des personnes de toute l'UE, nous visons à créer une responsabilité collective pour préserver leur santé", explique Bernhard Url, directeur exécutif de l'EFSA cité dans le communiqué. (Belga)