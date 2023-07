La pluie attendue jeudi met une grande partie de la Wallonie en alerte jaune

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie active atteindra toutes les régions depuis le littoral. Jeudi après-midi, cette zone se décalera vers l'est et ondulera alors essentiellement sur la moitié sud-est de notre pays jusqu'à vendredi matin. Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls atteindront en moyenne 25 à 30 litres par m2 au sud du sillon Sambre-et-Meuse (plus localement de 30 à 40 l/m2). Suite à ces précipitations importantes, l'IRM a décidé de placer les provinces de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Hainaut en alerte jaune de jeudi à 02h00 jusqu'à vendredi à 07h00. Sur les autres régions du pays, les cumuls ne devraient pas dépasser 10 à 20 l/m2. (Belga)