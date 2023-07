Le Britannique Jim Skea devient le nouveau président Groupe d'experts sur le climat

Jim Ske a été élu face à trois autres candidats dont le climatologue belge Jean-Pascal Van Ypersele pour succéder à l'actuel président, le Sud-Coréen Hoesung Lee élu en octobre 2015. Deux scientifiques féminines étaient également sur les rangs: la Brésilienne Thelma Krug, ancienne chercheuse à l'Institut national de recherche spatiale au Brésil et déjà coprésidente du Giec, et la Sud-Africaine Debra Roberts, biogéographe spécialisée dans les questions d'urbanisation et actuelle coprésidente du groupe de travail II du Giec, qui évalue les effets du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes. (Belga)