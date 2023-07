Le début d'une grève pour les salaires suspendue à l'aéroport londonien de Gatwick

Le mouvement concerne le personnel au sol de quatre compagnies, notamment des agents de piste, de manutention, ou d'enregistrement. Les salariés de trois de ces entreprises ont approuvé des augmentations "à deux chiffres" et ont annulé le mouvement de grève, selon un communiqué du syndicat. Les employés de la quatrième compagnie doivent encore se prononcer, mais avaient déjà accepté de suspendre une première série de quatre jours de grève, prévue entre le 28 juillet et le 1er août. Un deuxième débrayage, entre le 4 et le 8 août, reste toutefois d'actualité pour cette dernière compagnie. "Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises de l'aéroport de Gatwick ont procédé à des licenciements à grande échelle et réduit le salaire et les conditions de travail du personnel restant", avait pointé le syndicat mi-juillet. Les grèves pour les salaires se sont multipliées dans de nombreux secteurs ces derniers mois au Royaume-Uni face à l'inflation, dans les aéroports mais aussi chez les postiers, les travailleurs du rail ou encore les soignants. (Belga)