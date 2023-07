Le nombre de détenus dormant à même le sol croît, surtout dans les prisons flamandes

Selon les chiffres communiqués mercredi par l'administration, 167 prisonniers belges ne disposent actuellement pas de lit dans la cellule où ils sont logés. Au début du mois de juin, cette réalité concernait 97 détenus répartis dans sept établissements pénitentiaires du royaume, essentiellement en Flandre. "La surpopulation est une réalité sur l'ensemble du territoire national, mais elle se manifeste différemment au sud du pays où les détenus dorment rarement sur le sol", commente une porte-parole de l'administration pénitentiaire à l'agence Belga. Le 25 juillet, 11.569 personnes étaient détenues dans les prisons belges alors que la capacité théorique des établissements pénitentiaires est limitée à 10.418 prisonniers. Selon l'administration, de nouvelles capacités sont systématiquement déployées. Une deuxième maison de détention de 57 places a été ouverte au début du mois de juillet à Forest. D'ici la fin de l'année 2023, 120 nouvelles places doivent s'ouvrir à l'ancienne prison de Termonde. Plusieurs nouvelles maisons de détention devraient voir le jour dans l'année à venir. Et la rénovation de la prison d'Ypres devrait s'achever, libérant encore 170 places. La construction annoncée des prisons de Sugny (Vresse-sur-Semois) et de Bourg-Léopold, ainsi que les extensions envisagées dans les centres de psychiatrie légale (CPL) d'Alost et de Paifve devraient, à terme, permettre de réduire la surpopulation carcérale belge. (Belga)