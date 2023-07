Les Relais pour la Vie 2023 récoltent plus de 1 million d'euros à mi-parcours

Les événements avaient lieu dans les villes de Braine-l'Alleud, Bruges, Dour, Durbuy, Eupen, Hasselt, Jodoigne, Leuven, Mons, Mouscron, Neteland, Seraing, Visé et Waterloo. Dans un relais, les participants marchent ou courent pour promouvoir un mode de vie sain et accompagner les personnes touchées par le cancer et leurs proches. La Fondation contre le cancer propose également des sacs à bougie à 5 euros pour illuminer la piste et financer la lutte contre les tumeurs malignes. Grâce à l'argent récolté sur les Relais, la Fondation contre le Cancer soutient des projets locaux qui contribuent directement au bien-être des patients et de leurs proches. En 2023, elle épaule 26 projets pour un montant de 178.000 euros. (Belga)