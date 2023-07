Mithra pourrait être à court de liquidités en septembre

La présentation précise que Mithra disposait de 26 millions d'euros en cash à la fin avril. Depuis, 25 millions supplémentaires ont afflué, notamment grâce à un prêt et à la vente d'actions de la société australienne Mayne Pharma. Mais dès septembre la trésorerie pourrait se tarir, en partie à cause des coûts en recherche et développement (60 millions d'euros en 2023, ndlr). "Mithra a besoin d'un fonds de roulement supplémentaire pour faire face à ses dépenses d'exploitation et d'investissement", peut-on lire dans la présentation. L'entreprise dit avoir considéré plusieurs options dont la vente d'actifs et la suspension ou le report d'un certain nombre de projets de recherche, à l'exception des trois principaux produits du groupe (Donesta, Myring et Estelle). En outre, Mithra s'attend également à des revenus supplémentaires provenant de la licence Donesta aux États-Unis cette année. La société pharmaceutique est autorisée à commercialiser le médicament contre les bouffées de chaleur de la ménopause dans de nombreux pays, mais pas encore en Amérique du Nord. Un crédit supplémentaire - en échange de nouvelles actions Mithra - est également envisagé. L'action de Mithra a été l'une des plus fortes chutes à la bourse de Bruxelles mercredi, accusant une perte de plus de 5% à la mi-journée. (Belga)