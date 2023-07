Mondial féminin 2023 - Le Japon et l'Espagne premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale

Les Japonaises (FIFA 11) ont battu le Costa Rica (FIFA 36) 2-0 à Dunedin. Hikaru Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e) ont marqué les buts. Elles avaient battu la Zambie 5-0 samedi et joueront la première place du groupe face à l'Espagne lundi prochain à Wellington. Les Espagnoles (FIFA 6), emmenées par la double Ballon d'Or Alexia Putellas, ont battu les Zambiennes (FIFA 77) 4-0 à Auckland. Teresa Abelleira (9e) et Jenifer Hermoso (13e) avaient rapidement mis fin au suspense. Après la pause Alba Maria Redondo (69e, 85e) et Hermoso (74e) ont donné au marquoir son score final. Les Espagnoles (6 points), qui ont battu le Costa Rica 3-0 vendredi, sont leaders du groupe C à la différence de buts devant le Japon (+8 contre +7). Le Costa Rica et la Zambie, qui n'ont pas de point, sont les premières équipes éliminées. Dans le dernier match de mercredi, à Perth, le Canada, 7e au ranking FIFA, a fait oublier son partage décevant contre le Nigeria (0-0). Les championnes olympiques ont battu difficilement l'Irlande (FIFA 22) 2-1 après avoir été menées au score dès la 4e minute à la suite d'un goal signé par Katie McCabe. Megan Connolly, contre son camp juste avant la pause (45e+5), et Adrianna Leon (54e) ont relancé le Canada. Les Irlandaises avaient déjà perdu leur premier match 1-0 contre l'Australie. Leurs très minces chances de qualification disparaîtront si un vainqueur émerge du match entre l'Australie et le Nigeria jeudi. (Belga)