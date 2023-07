Moscou voit en Pyongyang "un partenaire important"

Des dignitaires chinois sont également attendus, alors que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, selon la Corée du Sud, en pleine tension entre d'un côté les Etats-Unis et les Occidentaux qui soutiennent Séoul, et de l'autre la Chine et la Russie qui appuient Pyongyang. "La RPDC (République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord, ndlr) est un partenaire important de la Russie, avec lequel nous sommes liés par une frontière commune et une riche histoire de coopération", a déclaré M. Choïgou, cité dans un communiqué de son ministère. Autour d'une table, le responsable russe, en tenue militaire, a aussi dit à son homologue nord-coréen vouloir "renforcer la coopération" de défense entre la Russie et la Corée du Nord, un "Etat ami". Les Nord-Coréens ont exprimé leur "soutien total" à l'armée et au peuple russes "qui luttent pour défendre les droits souverains, le développement et les intérêts de leur pays", a affirmé l'agence centrale de presse coréenne KCNA, en référence à la guerre en Ukraine. La Russie, alliée historique de Pyongyang, est l'un des rares pays à entretenir des relations amicales avec le Nord. M. Choïgou doit assister jeudi aux célébrations pour les 70 ans de la fin des combats de la guerre de Corée (1950-1953) par la signature de l'armistice du 27 juillet 1953. (Belga)