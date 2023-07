Procès des attentats à Bruxelles - "Ce verdict est un énorme soulagement", selon Xavier Carrette

"J'attends la fin de la décision (pour connaitre la motivation et réagir plus amplement) parce que nous avons sollicité un acquittement pur et simple... mais c'est déjà un énorme soulagement, ça c'est une certitude", a-t-il renchéri. Après plus de sept ans d'attente, Ibrahim Farisi, qui comparaissait libre devant la cour d'assises de Bruxelles, a été acquitté mardi du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, le seul pour lequel il était poursuivi dans le dossier des attentats du 22 mars 2016. L'homme est libre depuis ce mardi soir, conformément au voeu qu'il avait formulé. (Belga)