Procès des attentats à Bruxelles - Coupable uniquement de participation, Sofien Ayari est "satisfait d'avoir été entendu"

"Il est satisfait, il a été entendu. Il a effectivement dit depuis le départ que sa volonté était de retourner en Syrie", a commenté l'avocate. Elle a ensuite fait allusion à une lettre que le Tunisien de 29 ans dit avoir adressée à Mohamed Belkaid, l'"émir de Forest" qui dirigeait les membres de la cellule logeant rue du Dries. Dans cet écrit qui n'a jamais été retrouvé par les enquêteurs, il demandait à son chef de l'aider à regagner le Sham. Sofien Ayari "n'estimait pas nécessaire de trop s'avancer sur cette lettre" devant la cour car, sans l'avoir retrouvée, il soulignait qu'il ne pourrait pas prouver son contenu, a expliqué son conseil. "On l'a quand même poussé à se défendre sur ce point et la cour a estimé sa version crédible. Elle a retenu sa sincérité et sa crédibilité, qu'il a fait transparaître tout au long des interrogatoires et de ses interventions devant la cour." (Belga)